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08:53, 6 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла роль немецкого полка «Бранденбург-800» в карательных операциях против СССР

ФСБ рассказала о карательных операциях «Бранденбурга-800» против граждан СССР
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал цифровые копии документов, раскрывающих роль немецкого полка «Бранденбург-800» в карательных операциях против мирных жителей СССР. Архивная информация в пятницу, 6 декабря, опубликована на сайте ЦОС.

Из документов следует, что с начала 1943 года немецкий спецназ, применяя тактику выжженной земли, учинял массовые расправы над мирными жителями. Из доклада начала отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» 61-й армии полковника Владимира Бударева следует, что с 18 октября по 29 ноября 1943 года в районе Бобруйск–Быхов–Рогачев сожгли все деревни и села, расстреляв попавшихся им гражданских. В районе одной только деревни Чечевичи уничтожили порядка восьми деревень и расстреляли свыше 200 человек.

Командовал немецким спецназом в указанный период подполковник Франц Якоби. Из доклада сотрудников «Смерш» следует, что в 1944 году часть бойцов указанного подразделения были преданы военно-полевому суду.

7 сентября ФСБ рассекретила документы о преступлениях, совершенные нацистами в 1941-1943 годах в городе Сталино (в настоящее время — Донецк).

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