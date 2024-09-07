ФСБ рассекретила данные о массовых казнях в Донецке в годы войны

ФСБ опубликовала документ о массовых казнях в Донецке в 1941-1943 годах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о преступлениях, совершенные нацистами в 1941-1943 годах в городе Сталино (в настоящее время — Донецк). Документ опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что за период оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тысяч мирных советских граждан и 149 тысяч военнопленных. Одним из мест массового уничтожения стала шахта 4/4-бис «Калиновка» в пригороде Сталино, куда в специальных грузовых автомашинах привозили людей. Как следует из материалов, в шахту было сброшено «много тысяч советских граждан расстрелянных, замученных на допросах или загубленных в "душегубке"».

Ведомство указало, что данные документы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы, свидетельствующие об участии литовских карателей в массовых казнях советских граждан в годы Великой Отечественной войны.