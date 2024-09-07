Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:57, 7 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ рассекретила данные о массовых казнях в Донецке в годы войны

ФСБ опубликовала документ о массовых казнях в Донецке в 1941-1943 годах

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о преступлениях, совершенные нацистами в 1941-1943 годах в городе Сталино (в настоящее время — Донецк). Документ опубликован на сайте ведомства.

Уточняется, что за период оккупации с октября 1941 по сентябрь 1943 года нацистами и их пособниками были уничтожены не менее 174 тысяч мирных советских граждан и 149 тысяч военнопленных. Одним из мест массового уничтожения стала шахта 4/4-бис «Калиновка» в пригороде Сталино, куда в специальных грузовых автомашинах привозили людей. Как следует из материалов, в шахту было сброшено «много тысяч советских граждан расстрелянных, замученных на допросах или загубленных в "душегубке"».

Ведомство указало, что данные документы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса в годы Великой Отечественной войны.

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы, свидетельствующие об участии литовских карателей в массовых казнях советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе заявили о переломном моменте в конфликте на Украине. Как Киев может изменить ход боевых действий?

      В России начался основной день трехдневных выборов

      В США заявили об «очень реальной» угрозе терактов

      ФСБ рассекретила данные о массовых казнях в Донецке в годы войны

      В США признали ослабление страны из-за Украины

      Utair опровергла информацию о едва не севшем на недостроенную полосу в Чечне лайнере

      Командир ВСУ предупредил о последствиях потери Красноармейска

      Матч сборной России во Вьетнаме назвали пыткой

      Более полусотни человек устроили массовую драку в Краснодарском крае из-за избитой пары

      Шольц призвал украинцев найти работу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше