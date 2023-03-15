Обнародованы архивы ФСБ о массовых казнях литовскими карателями в годы войны

ФСБ рассекретила документы о массовых казнях граждан литовскими карателями в годы войны

ФСБ рассекретила архивные документы, свидетельствующие об участии литовских карателей в массовых казнях советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте ведомства.

В них говорится, что нацистская Германия привлекала прибалтийских националистов для проведения карательных операций на оккупированной территории СССР. В докладной записке Военному совету армии, датированной 24 октября 1944 года, начальник отдела военной контрразведки «Смерш» полковник Николай Митрофанов сообщает, что в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах пособники оккупантов расстреляли и казнили свыше 20 тысяч советских граждан, среди них были преимущественно евреи и коммунисты.

В Серее Литовской ССР в 1941 году сотрудники тайной полиции и члены военно-националистической организации «Шаулис» расстреляли почти две тысячи евреев и 45 коммунистов. Один из карателей на допросе рассказал, что они забирали еврейские семьи в полном составе, включая даже грудных детей, и под конвоем доставляли в военный городок Мариамполь. Туда были согнаны 7,7 тысячи евреев разного возраста, им не давали ни воды, ни продуктов питания. На третий день всех расстреляли.