В Кремле прокомментировали будущее Сирии

Песков: сейчас сложно предугадать, что последует за неопределенностью в Сирии

Сейчас сложно предугадать, что последует за периодом неопределенности в Сирии и необходимо анализировать происходящее. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, сейчас время глубокого анализа происходящих событий, и пока трудно предугадать окончательную форму, скажем так, которая последует после этого периода неопределенности», — рассказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно, и это станет предметом переговоров с новыми властями страны. Он также подчеркнул, что российское руководство делает все необходимое для налаживания контактов с теми силами, которые могут гарантировать безопасность военных объектов.