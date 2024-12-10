В Кремле высказались об идее убрать Соловецкий камень с Лубянки

Власти Москвы должны решать, стоит ли убирать Соловецкий камень, мемориал жертвам политических репрессий, с Лубянской площади. Так об идее, выдвинутой главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не хотел бы вмешиваться в этот вопрос.
«Это прерогатива города. Город принимает подобные решения», — пояснил Песков.
До этого Фадеев заявил, что люди приходят к монументу не на «акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД.