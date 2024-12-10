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12:57, 10 декабря 2024Россия

В Кремле высказались об идее убрать Соловецкий камень с Лубянки

Песков: власти Москвы должны решать, убирать ли Соловецкий камень с Лубянки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: АГН «Москва»

Власти Москвы должны решать, стоит ли убирать Соловецкий камень, мемориал жертвам политических репрессий, с Лубянской площади. Так об идее, выдвинутой главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не хотел бы вмешиваться в этот вопрос.

«Это прерогатива города. Город принимает подобные решения», — пояснил Песков.

До этого Фадеев заявил, что люди приходят к монументу не на «акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД.

ЖЗЛ
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