В Кремле высказались об идее убрать Соловецкий камень с Лубянки

Песков: власти Москвы должны решать, убирать ли Соловецкий камень с Лубянки

Власти Москвы должны решать, стоит ли убирать Соловецкий камень, мемориал жертвам политических репрессий, с Лубянской площади. Так об идее, выдвинутой главой Совета по правам человека Валерием Фадеевым, высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что Кремль не хотел бы вмешиваться в этот вопрос.

«Это прерогатива города. Город принимает подобные решения», — пояснил Песков.

До этого Фадеев заявил, что люди приходят к монументу не на «акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД.