Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 3 декабря 2024Экономика

Соловецкий камень предложили убрать с Лубянки

Глава СПЧ Фадеев: люди идут к Соловецкому камню для упрека КГБ
Мария Черкасова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

С Лубянской площади в Москве нужно перенести Соловецкий камень — мемориал жертвам политических репрессий. Таким мнением в интервью РБК поделился глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, люди приходят к монументу не на «акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: "Мы здесь, мы все помним, а вы такие же"». Фадеев добавил, что памятник используют для политических акций в качестве «упрека тем людям, которые сидят в здании на Лубянке».

Исчезновение табличек с именами репрессированных проекта «Последний адрес» с московских домов Фадеев также назвал положительной тенденцией. По его словам, такие таблички являют собой «напоминания о том ужасе, который был в 1937 году», при этом никто не увековечивает память о простых, нерепрессированных, москвичах, живших в этих домах. Проект, по его словам, является «тыканьем в физиономии» и попыткой сказать, что «страна не имеет будущего».

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Глава СПЧ считает, что в память жертвам политических репрессий следует посещать «стену скорби», открытую на проспекте Сахарова в 2017 году. Также для этого есть День памяти политических жертв, политических репрессий, а также «соответствующие параграфы в учебнике истории».

Ранее в поселке Курейка Красноярского края установили третий памятник Сталину. Первую скульптуру высотой 10 метров в 1961 году утопили в Енисее, а вторую снесли в 2006 году — сразу в день установки, после возмущения местных жителей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Осужденного Харви Вайнштейна снова госпитализировали

      Раненый боец СВО оказался вынужден спускаться «на попе» по лестнице в поликлинике

      Раскрыты новые подробности по делу о поставке некачественных бронежилетов Российской армии

      В Кремле прокомментировали подготовку визита президента Ирана в Россию

      Кардиолог раскрыла правила питания для здоровья сердца

      Центробанк ответил на «просьбу Снегурочке» о поддержке курса рубля

      Росгвардия показала уничтожение блиндажа ВСУ в Курской области

      Песков раскрыл смысл диалога Путина с Шольцем

      В Израиле объяснили быстрый провал «перемирия Байдена»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше