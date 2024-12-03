Соловецкий камень предложили убрать с Лубянки

Глава СПЧ Фадеев: люди идут к Соловецкому камню для упрека КГБ

С Лубянской площади в Москве нужно перенести Соловецкий камень — мемориал жертвам политических репрессий. Таким мнением в интервью РБК поделился глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, люди приходят к монументу не на «акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке — ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: "Мы здесь, мы все помним, а вы такие же"». Фадеев добавил, что памятник используют для политических акций в качестве «упрека тем людям, которые сидят в здании на Лубянке».

Исчезновение табличек с именами репрессированных проекта «Последний адрес» с московских домов Фадеев также назвал положительной тенденцией. По его словам, такие таблички являют собой «напоминания о том ужасе, который был в 1937 году», при этом никто не увековечивает память о простых, нерепрессированных, москвичах, живших в этих домах. Проект, по его словам, является «тыканьем в физиономии» и попыткой сказать, что «страна не имеет будущего».

Глава СПЧ считает, что в память жертвам политических репрессий следует посещать «стену скорби», открытую на проспекте Сахарова в 2017 году. Также для этого есть День памяти политических жертв, политических репрессий, а также «соответствующие параграфы в учебнике истории».

Ранее в поселке Курейка Красноярского края установили третий памятник Сталину. Первую скульптуру высотой 10 метров в 1961 году утопили в Енисее, а вторую снесли в 2006 году — сразу в день установки, после возмущения местных жителей.