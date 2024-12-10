Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:48, 10 декабря 2024Силовые структуры

В Москве задержали необычного бездомного. Он оказался миллиардером и участником СВО

В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером Вячеславом Чикалиным
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правоохранители задержали в Москве 53-летнего бездомного мужчину. Как выяснилось при проверке документов, задержанным оказался Вячеслав Чикалин — бывший вице-президент Евразбанка и экс-председатель совета директоров ПАО «Соль Руси», который в настоящее время находится в розыске из-за мошенничества.

Примечательно, что в столице Чикалин оказался по случаю двухнедельного отпуска, так как помимо прочего он является участником специальной военной операции (СВО) на Украине.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Чикалина задержали на станции «Теплый стан»

Бывший миллиардер и бизнесмен привлек внимание правоохранителей на станции «Теплый стан» — они подошли проверить документы мужчины. В результате выяснилось, что он находится в розыске за мошенничество. Тогда Чикалин рассказал сотрудникам полиции, что в Москву прибыл в отпуск из зоны проведения СВО, участником которой является. Также он сообщил, что бездомный.

Предполагается, что ранее осужденный Чикалин освободился из мест лишения свободы, подписав контракт с Министерством обороны России. Однако в марте 2024 года в отношении него возбудили новое уголовное дело по статье о мошенничестве, после чего его данные попали в базу распознавания лиц. В результате мужчина был задержан.

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Чикалин в прошлом оказался бизнесменом и миллиардером

По имеющейся информации, в 2000 году Чикалин занимал должность вице-президента Евразбанка. Также он являлся старостой прихода храма в Беляево. В 2010-м мужчина стал председателем совета директоров ПАО «Соль Руси» — компании, которая якобы собиралась заниматься разработкой Белбажского месторождения каменной соли в Нижегородской области для ежегодного производства около 600 тысяч тонн соли класса «экстра». Для этого в 2016 году она выкупила компанию владельца лицензии на соответствующую деятельность.

Как утверждал адвокат Чикалина Владимир Макеев, бизнесмен в 2012 году даже обращался к председателю наблюдательного совета Внешэкономбанка, тогдашнему председателю правительства России Владимиру Путину с просьбой о выделении кредита для финансирования первого этапа проекта, который он оценил в 6,2 миллиарда рублей.

Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела

Спустя несколько лет бизнесмен Вячеслав Чикалин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). По данным следствия, он оказался одним из членов организованной группы, которая с июня 2013 года до мая 2015 года занималась хищениями денежных средств в результате лопнувшего банка «Транспортный».

Так, следователи считают, что деньги из банка вывели, выдавая по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным фиктивным компаниям и не способным вернуть долги физическим лицам. В частности, сам Чикалин привел в банк более 20 таких своих знакомых. Следователи считают, что все они стали жертвой обмана.

Материалы по теме:
Российский тренер по карате стал главным вором Алтая. Как его банда грабила поезда на ходу и проворачивала хитрые аферы?
Российский тренер по карате стал главным вором Алтая.Как его банда грабила поезда на ходу и проворачивала хитрые аферы?
4 ноября 2024
Как распознать манипуляцию и противостоять ей. Основные способы защиты от воздействия окружающих
Как распознать манипуляцию и противостоять ей.Основные способы защиты от воздействия окружающих
26 ноября 2024
«Кому-то скажешь, сука, умрешь!» Как украинские мошенники массово используют молодых россиян для своих преступных схем?
«Кому-то скажешь, сука, умрешь!»Как украинские мошенники массово используют молодых россиян для своих преступных схем?
9 декабря 2024

Отмечается, что большая часть денег банка «Транспортный» ушла именно на «проект» Чикалина. Впрочем, защита бизнесмена утверждала, что он сам оказался жертвой мошенников из числа руководителей банка «Транспортный».

В результате в марте 2021 года Чикалина приговорили к семи годам лишения свободы, как и запрашивала сторона обвинения. Его вину суд счел полностью доказанной.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      Комбат ВСУ обвинил командование в продвижении российских военных под Покровском

      Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну

      Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

      Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

      Путин высказался о расширении применения суда присяжных с учетом ситуации в стране

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше