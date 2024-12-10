В Пентагоне раскрыли планы по расширению присутствия США в Сирии

Представитель Пентагона Сингх: планов расширять военное присутствие в Сирии нет

США не собираются расширять свое военное присутствие в Сирии, даже временно из-за смены правительства в стране. Планы раскрыла официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх во время закрытого брифинга, передает РИА Новости.

«Положение сил остается прежним. Как вы знаете, наши силы остаются на повышенном уровне, но нет... каких-либо изменений, которые сделал или запросил командующий», — подчеркнула Сингх.

Ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен назвал главным интересом Вашингтона в Сирии предотвращение появления террористов организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). По его словам, после свержения президента Башара Асада у США появились «четкие и долговременные интересы» в регионе.