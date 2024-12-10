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06:18, 10 декабря 2024Мир

В Пентагоне высказались о контактах с Россией по Сирии

Сингх: США в последние дни не использовали канал связи с Россией по Сирии
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Globallookpress

Соединенные Штаты Америки в последние дни не пользовались каналом связи с Россией по Сирии. О контактах США с РФ во время брифинга высказалась заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Я не отслеживаю какого-либо нового использования канала связи для избежания конфликтов (...). Но, опять же, это всегда остается возможным», — указала она.

Ранее Сабрина Сингх заявила, что США не собираются расширять свое военное присутствие в Сирии. Она подчеркнула, что американские силы в регионе остаются в состоянии повышенной готовности, однако смена власти в САР не повлияла на положение дел.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад сложил свои полномочия и покинул государство. Сообщается, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

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