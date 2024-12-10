Посольство РФ о гибели Стерджес: Лондон пытается спрятаться за завесой выдумок

Великобритания несет ответственность за гибель жительницы Эймсбери Дон Стерджес в 2018 году. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, передает РИА Новости.

Как утверждают в дипмиссии, сейчас британская сторона использует «инсценировку в Солсбери», чтобы отвлечь внимание от истинной причины смерти Стерджес. «Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок», — отметили в посольстве.

Ранее посольство России в Великобритании заявило, что власти Соединенного Королевства сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией.

Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери в июне 2018 года. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же нервно-паралитического вещества, которым в марте отравились бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери.