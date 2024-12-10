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16:02, 10 декабря 2024Бывший СССР

В России описали помощь Абхазии фразой «больше нахлебников не будет»

Политолог Светов: Россия помогала Абхазии по доброй воле
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Россия помогала Абхазии по доброй воле, но теперь все будет иначе. Об этом заявил политолог, журналист Юрий Светов, передает «360».

По его словам, власти Абхазии захотели вернуть прежнее положение отношений с Москвой. «Просто [президент России Владимир] Путин сказал ведь недавно, что возврата к политике до 2022 года не будет. Больше нахлебников не будет», — заявил Светов.

Политолог добавил, что Абхазия пыталась шантажировать Россию воссоединением с Грузией. При этом Светов заметил, что Абхазия ничего не восстановила на территории республики после окончания войны с Тбилиси.

Ранее эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов заметил, что без российской экономической помощи Абхазия едва ли сможет существовать. Политолог подчеркнул, что Сухум должен принять непростое для себя решение об углублении взаимодействия с Москвой.

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