Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

Абхазия попросила Россию вернуть социальные выплаты

Исполняющий обязанности (и.о.) премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике.

Политик уточнил, что среди прочего речь идет о софинансировании заработных плат. Сейчас Москва выплачивает жителям республики только пенсии, остальные социальные перечисления были прекращены с ноября.

В ноябре парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в местную экономику. После этого Россия прекратила финансовую поддержку республики из-за невыполнения ею обязательств.

Эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов заметил, что без российской экономической помощи Абхазия как самостоятельное государство едва ли сможет существовать. Он подчеркнул, что Сухум должен принять непростое для себя решение о необходимости углублять взаимодействие с Москвой в политической и экономической сферах.

В России объяснили заморозку выплат

Россия сократила материальную поддержку Абхазии из-за «паразитизма», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о выделении помощи республике. По словам депутата, Россия долгие годы помогала Абхазии в трудные периоды и направила стране миллиарды рублей, чтобы поддержать граждан. Однако он считает, что некоторые политические круги недобросовестно пользовались выделяемыми Москвой средствами.

Это наши добровольные обязательства, какие-то из них являются возвратными, но трудно представить себе, что они будут возвращены когда-либо, какие-то просто дотациями из российского бюджета. С сентября приостановлена выплата дотаций бюджетникам Абхазии, то есть 170 миллионов рублей ежемесячно Российская Федерация, можно сказать, дарила Абхазии Константин Затулин депутат Госдумы

При этом бывший президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что лишь помощь Москвы помогает Абхазии укреплять свою государственность. «Это соответствует интересам прежде всего Абхазии. Российский фактор в Абхазии — это фактор стабильности и безопасности, а не наоборот, как это хотят преподнести некоторые политические деятели», — заявил экс-лидер республики. Он добавил, что усиление абхазской государственности возможно лишь с опорой на Россию.

Абхазия столкнулась с энергетическим кризисом

В Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита. «Ситуация с энергообеспечением в Абхазии ухудшилась, и мы вынуждены были сегодня принять ряд решений», — заявил Бганба. Ограничение начнет действовать во вторник, 10 декабря. Срок, на который образовательные учреждения перестанут работать, не уточняется.

Также власти республики решили бороться с энергозатратным майнингом криптовалют, приостановив подачу электричества и отключив интернет, рассказал и.о. премьер-министра. Если же приостановки подачи ресурса будет недостаточно, политик считает необходимым привлечь к делу парламент, что позволит изымать оборудование в домах.

Энергодефицит в Абхазии возник на фоне снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Чтобы предотвратить кризис, с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.