Экс-президент Абхазии связал помощь России со стабильностью

Экс-президент Абхазии Бжания: РФ помогает укреплять государственность республики

Помощь России помогает Абхазии укреплять свою государственность. Об этом заявил бывший президент Абхазии Аслан Бжания, передает ТАСС.

«Это соответствует интересам прежде всего Абхазии. Российский фактор в Абхазии — это фактор стабильности и безопасности, а не наоборот, как это хотят преподнести некоторые деятели в Абхазии», — заявил экс-лидер республики.

Он добавил, что укрепление абхазской государственности возможно лишь с опорой на Россию.

Ранее глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба раскрыл суть поправок в Конституцию Абхазии. По его словам, в республике могут упразднить должность премьер-министра.