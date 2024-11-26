В Абхазии захотели передать ряд полномочий президента парламенту

В Абхазии готовят поправки о передаче ряда полномочий президента парламенту

В Абхазии готовят поправки в конституцию о передаче ряда полномочий президента парламенту. Об этом сообщил глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба, пишет РИА Новости.

Согласно этим поправкам в республике могут упразднить должность премьера-министра. Вместо него министров будет назначать парламент.

Ранее бывший президент Абхазии Аслан Бжания говорил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Он подчеркнул, что он «в обязательном порядке» будет и дальше принимать участие в политической жизни государства.

До этого лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба сказал, что страна положительно относится к России благодаря президенту страны Владимиру Путину. При этом, как он отметил, в стране никто не должен любить Россию больше, чем Абхазию.