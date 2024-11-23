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10:08, 23 ноября 2024Бывший СССР

Лидер абхазской оппозиции высказался об отношениях с Россией

Лидер оппозиции Абхазии Ардзинба: отношение к РФ формируется благодаря Путину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Абхазия положительно относится к России благодаря президенту страны Владимиру Путину. Об отношениях РФ и республики высказался лидер абхазской оппозиции Адгур Ардзинба в интервью РБК.

«Россия оказывала и оказывает финансовую помощь Абхазии, и люди здесь с большой благодарностью к этому относятся. Здесь отношение к России формируется через призму отношения персонально к Владимиру Владимировичу Путину», — сказал он.

По его словам, российско-абхазские отношения должны развиваться динамично. Ардзинба назвал Москву и Сухуми союзниками. Глава оппозиции также подчеркнул, что в республике нет антироссийских настроений. При этом, как он отметил, в стране никто не должен любить Россию больше, чем Абхазию. Помимо этого, Ардзинба напомнил о соглашениях между сторонами от 2008 и 2014 годов. По его мнению, равноправное взаимовыгодное партнерство должно быть не на словах, а на деле.

Ранее ушедший в отставку президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что не запрашивал военную помощь у России во время волны протестов в республике. Однако он признал, что разговаривал с российскими представителями.

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