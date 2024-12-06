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17:25, 6 декабря 2024Россия

В России высказались о причине сокращения материальной поддержки Абхазии

Депутат Затулин: сокращение поддержки Абхазии связано с паразитизмом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия сократила материальную поддержку Абхазии из-за «паразитизма», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о выделении помощи республике.

По словам депутата, Россия долгие годы помогала Абхазии в трудные периоды и направила стране миллиарды рублей, чтобы поддержать граждан. Однако он считает, что некоторые политические круги недобросовестно пользовались выделяемыми Москвой средствами.

«Это наши добровольные обязательства, какие-то из них являются возвратными, но трудно представить себе, что они будут возвращены когда-либо, какие-то просто дотациями из российского бюджета. С сентября приостановлена выплата дотаций бюджетникам Абхазии, то есть 170 миллионов рублей ежемесячно Российская Федерация, можно сказать, дарила Абхазии, чтобы все, кто работает в государственных отраслях, получили доплату, потому что денег у Абхазии мало или нет. Но хочу заметить, что за это время в Абхазии немножко нарастили прием отдыхающих из России, в Абхазии возникли богатые люди. Мало того, в Абхазии практикуется за счет перетока дешевой электроэнергии из России майнинг, то есть на этой электроэнергии люди зарабатывают криптовалюту. 45 процентов электроэнергии Абхазии уходит на майнинг», — сказал он.

На протяжении всего этого периода люди зарабатывали и делали себе капиталы на бросовой электроэнергии из России. И при этом не задумывались, что надо поделиться со своими стариками, детьми, что надо вкладывать деньги и так далее, просто-напросто паразитировали на этих дотациях

Константин Затулиндепутат Госдумы

Парламентарий утверждает, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на политических деятелях Абхазии.

Когда вы идете к врачу, и врач говорит, что у вас болезнь, вы же не обижаетесь на врача за то, что у вас болезнь. Вы к нему обращаетесь, чтобы он помог вас вылечить. Точно так же и надо относиться к тому, что мы говорим и что мы делаем. Надо вылечить Абхазию от паразитизма, который там развился

Константин Затулиндепутат Госдумы

«И в этом виноваты далеко не все, простые люди в этом виноваты. В этом виноваты те, кто играет в политику и третий раз за десять лет устраивает государственный переворот. Может существовать государство, в котором за десять лет каждый президент был свергнут. Оно реально существует или это фикция?» — заключил он.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Министерства финансов Абхазии Владимир Делба, республике не хватает денег платить зарплаты бюджетникам после остановки финансовой помощи России. Москва с 1 сентября приостановила финансовую поддержку страны из-за невыполнения обязательств.

3 декабря парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в республике.

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