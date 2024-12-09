Абхазия попросила Россию возобновить социальные выплаты

И.о. премьера Абхазии Бганба попросил Россию возобновить социальные выплаты

Исполняющий обязанности (и.о.) премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике. Об этом сообщает ТАСС.

Политик уточнил, что среди прочего речь идет о софинансировании заработных плат. Сейчас Москва выплачивает только пенсии, остальные социальные перечисления были прекращены с ноября.

Ранее стало известно, что в Абхазии закроют школы и детские сады. Власти приняли такое решение на фоне усугубившегося энергодефицита. Срок, на который образовательные учреждения перестанут работать, не уточняется.

Россия с 1 сентября приостановила финансовую поддержку Абхазии из-за невыполнения ею обязательств. Там должны были гармонизировать местное законодательство для дальнейшей интеграции с Москвой. В ноябре парламент Абхазии проголосовал против ратификации соглашения об инвестициях российских юридических лиц в местную экономику.