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20:39, 9 декабря 2024Экономика

В Абхазии нашли способ бороться с майнерами

В Абхазии временно отключат свет для борьбы с незаконным майнингом
Виктория Клабукова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Абхазии решили бороться с майнерами, приостановив подачу электричества. Об этом на заседании штаба по ситуации в энергетике заявил исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба, передает ТАСС.

«Сегодня ночью с 00:00 до 07:00 мы отключаем интернет в Абхазии в целях борьбы с незаконным майнингом и посмотрим какой это даст эффект», — предупредил Бганба. Если же приостановки подачи ресурса будет недостаточно, политик считает необходимым привлечь к делу парламент, что позволит изымать оборудование в домах. Бганба подтвердил намерение обратиться к исполняющему обязанности президента Бадре Гунбе по поводу введения в регионе режима ЧС в энергетике. Временное отключение электроэнергии, по его словам, вдобавок поможет сэкономить.

Энергодефицит в Абхазии возник на фоне снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. Чтобы предотвратить кризис, с 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

С 9 декабря в Абхазии ввели новый график отключений света. Теперь в дневное время электричество в регионе будет включаться на 4 часа 40 минут, разделенные на два равных отрезка. В связи с энергокризисом в Абхазии также закроют школы и детские сады.

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