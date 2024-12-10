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14:49, 10 декабря 2024Экономика

В России резко подорожал один тип жилья

Новостройки в России подорожали на 12,1 процента
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

По итогам ноября 2024 года в России резко подорожали новостройки — средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке повысилась на 12,1 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2023-м, до 141,1 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Положительную динамику специалисты зафиксировали в 64 из 70 городов, участвовавших в исследовании. Снизились цены только в шести крупных населенных пунктах. Сильнее всего цены выросли в Саранске — на 31,1 процента, до 119,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Второе место по этому показателю занял Севастополь — там «квадрат» подорожал на 28,2 процента, до 207,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Оренбург с ростом цен на 25 процентов, до 91,7 тысячи рублей за «квадрат». В топ-пять вошли Улан-Удэ (плюс 24,7 процента, до 147,7 тысячи рублей за «квадрат») и Чита (плюс 23 процента, до 174,4 тысячи рублей за «квадрат»).

В Москве новостройки подорожали на 13,3 процента, до 395,5 тысячи рублей за квадратный метр, а в Санкт-Петербурге — на 5,9 процента, до 257,4 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее россиянам посоветовали не ждать скидок на квартиры от застройщиков. С дисконтом на первичном рынке обычно предлагают неликвидные варианты, предупредили эксперты. В остальных случаях делать скидки девелоперам невыгодно.

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