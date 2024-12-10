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14:35, 10 декабря 2024Россия

В России увеличат штрафы за превышение скорости

Штрафы за превышение скорости в России увеличатся на 50 %
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Административные штрафы за превышение скорости движения с 1 января 2025 года будут увеличены на 50 процентов. Это следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В частности, штраф за превышение скорости более, чем на 20, но менее, чем на 40 километров в час вырастет с 500 до 750 рублей, а за превышение скорости на величину более 60, но не более 80 километров в час, нарушителю придется заплатить до 3,75 тысячи рублей.

Новые размеры штрафов предлагается прописать по всем составам ст. 12.9 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Также документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тысяч рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5 тысяч рублей.

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