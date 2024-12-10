Названы возможные сроки введения новых штрафов за нарушение ПДД в России

ТАСС: повышенные штрафы за нарушения ПДД будут действовать с 1 января

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал повышение суммы штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) в России. В случае принятия документа изменения вступят в силу 1 января 2025 года, следует из поправок, которые комитет подготовил ко второму чтению документа о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, сообщает ТАСС.

Документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тысяч рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить с 30 до 45 тысяч рублей суммы штрафов за передачу управления транспортным средством лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, с 1 до 1,5 тысяч рублей будет увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика. За повторное правонарушение размер денежного взыскания возрастет с 5 до 7,5 тысячи рублей. Изменения депутаты предлагают внести в статьи Кодекса об административных нарушений.

Проект об увеличении штрафа для водителей за повторную езду без ОСАГО внесли в Госдуму 1 октября. Сейчас штраф за отсутствие автостраховки составляет 800 рублей, вне зависимости от того, сколько раз автомобилист уже попадался. Инициаторы увеличения размера штрафа считают, что существующее наказание не мотивирует нарушителя приобрести полис, стоимость которого в среднем составляет 5-7 тысяч рублей.

В Госдуму в конце ноября поступили и другие поправки— изменения предложило внести правительство. Кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов. Сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.