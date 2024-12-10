Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 10 декабря 2024Россия

Названы возможные сроки введения новых штрафов за нарушение ПДД в России

ТАСС: повышенные штрафы за нарушения ПДД будут действовать с 1 января
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал повышение суммы штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения (ПДД) в России. В случае принятия документа изменения вступят в силу 1 января 2025 года, следует из поправок, которые комитет подготовил ко второму чтению документа о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО, сообщает ТАСС.

Документ предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тысяч рублей, за повторное управление транспортным средством без ОСАГО — с 800 рублей до 5 тысяч рублей. Кроме того, предлагается повысить с 30 до 45 тысяч рублей суммы штрафов за передачу управления транспортным средством лицу в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, с 1 до 1,5 тысяч рублей будет увеличен штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика. За повторное правонарушение размер денежного взыскания возрастет с 5 до 7,5 тысячи рублей. Изменения депутаты предлагают внести в статьи Кодекса об административных нарушений.

Проект об увеличении штрафа для водителей за повторную езду без ОСАГО внесли в Госдуму 1 октября. Сейчас штраф за отсутствие автостраховки составляет 800 рублей, вне зависимости от того, сколько раз автомобилист уже попадался. Инициаторы увеличения размера штрафа считают, что существующее наказание не мотивирует нарушителя приобрести полис, стоимость которого в среднем составляет 5-7 тысяч рублей.

В Госдуму в конце ноября поступили и другие поправки— изменения предложило внести правительство. Кабмин предложил увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов. Сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Возможно, французские солдаты поедут на Украину». О чем Зеленский просил Трампа и Макрона на встрече в Париже?

      В России резко подорожал один тип жилья

      Россиян призвали не заниматься ипотечным донорством

      Российские бойцы вооружили «Головастика» ракетами

      По факту железнодорожной аварии с семью жертвами в российском регионе задержали чиновника

      Россиянин неожиданно нашел раритетный люк и захотел на нем нажиться

      В Киеве спустили «главный флаг Украины»

      «До сих пор в себя не придем». Истории россиян, которые выиграли миллионы в лотерею и изменили свою жизнь

      Партнерский материал

      В России призвали Абхазию прекратить играть в игры

      Родители обвинили воспитательницу российского детского сада в выдирании волос у их дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше