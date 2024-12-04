В Госдуме назвали сроки принятия поправок об увеличении штрафов для автомобилистов

Госдума может принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД в декабре

Государственная Дума может в декабре принять поправки, подразумевающие увеличение суммы штрафов за нарушение водителями правил дорожного движения (ПДД). Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, его цитирует ТАСС

«И сейчас, когда поправка внесена [в Госдуму], я так понимаю, будем принимать уже до конца этой сессии», — сказал парламентарий, добавив, что в ближайшее время поправки рассмотрит профильный комитет. Крашенинников также назвал новые суммы штрафов огромными.

В конце ноября стало известно, что в Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов для автомобилистов за нарушение ПДД. Изменения в действующее законодательство предложило внести правительство, однако подробностей о том, о каких конкретно штрафах идет речь, не приводилось.

Впоследствии стало известно, что правительство хочет увеличить в полтора раза штрафы за управление авто без пристегнутого ремня безопасности, пьяное вождение, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, несанкционированный выезд на выделенную полосу, езду по обочине и ряд других пунктов главы 12-й статьи Кодекса административных нарушений. Сильнее всего автомобилистов в случае принятия закона затронет повышение штрафа за превышение скорости на 20-40 километров в час с 500 до 750 рублей, так как это правонарушение является самым распространенным в стране.