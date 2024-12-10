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08:07, 10 декабря 2024Экономика

В России захотели перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД

Минфин предложил направить часть средств от штрафов за ПДД в федеральный бюджет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Министерство финансов России разработало поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) будут перераспределены в пользу федерального бюджета. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, проект уже был одобрен на заседании правительственной комиссии. В настоящее время регионы получают полную сумму штрафов за нарушение ПДД. Планируется, что 25 процентов доходов отправятся в федеральный бюджет.

Как отмечает РБК, в прошлом году бюджеты регионов получили от штрафов за нарушение правил дорожного движения 119,2 миллиарда рублей. Лидером по поступлениям стала Москва — 22,7 миллиарда.

Ранее стало известно, что за десять месяцев текущего года россиянам начислили 783 миллиарда рублей налоговых пеней и штрафов, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период в 2023-м. Причинами такой динамики, в частности, стали усиление контроля за выплатами, а также увеличение ключевой ставки.

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