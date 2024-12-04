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10:06, 4 декабря 2024Экономика

Россиянам начислили рекордное количество налоговых пеней и штрафов

«Известия»: в 2024 году в РФ начислили 783 млрд руб. пеней и штрафов по налогам
Дмитрий Воронин

Фото: KapiKupi / Shutterstock / Fotodom

Налоговики в России начислили за десять месяцев текущего года пеней и штрафов на 783 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период в 2023-м. Как пишут «Известия», показатель установил исторический рекорд.

Среди причин такой динамики опрошенные изданием эксперты назвали усиление контроля за выплатами, а также увеличение ключевой ставки. Так, с 2024 года пени по налогам, которые ранее рассчитывались исходя из 1/300 ставки в день, теперь уже с 31-го дня просрочки определяются исходя из 1/150 ставки, которая к тому же во второй половине года опять начала расти, достигнув к октябрю 21 процента годовых.

Выявлять нарушения в сфере налоговых взысканий стало проще и благодаря введению в РФ единого налогового счета. Как отмечается в материале, 60 процентов начисленных пеней были связаны с непредоставлением плательщиками деклараций в срок.

К другим наиболее распространенным проступкам в сфере налогов собеседники журналистов отнесли несоблюдение срока предоставления сведений о счетах в банке, неправильный учет доходов и расходов, неуплату сборов, несвоевременное уведомление Федеральной налоговой службы (ФНС) о сделках и представление недостоверных сведений.

Ранее стало известно, что налоговые поступления в бюджетную систему России выросли с января по октябрь на 20 процентов, составив почти 46 триллионов рублей. По словам главы ФНС Даниила Егорова, количество должников по налогам упало в стране в два раза.

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