Путин заявил о значительном росте налоговых поступлений в России

Путин: налоговые поступления в бюджетную систему РФ выросли в 2024 году на 20 %

Налоговые поступления в бюджетную систему России в январе-октябре текущего года выросли к аналогичному периоду 2023-го на 20 процентов, составив почти 46 триллионов рублей. О значительном увеличении показателя заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

Статистику глава государства обсудил на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым, состоявшейся в Кремле. В ходе беседы глава ведомства рассказал Путину, что количество должников по налогам упало в стране в два раза.

В четверг, 21 ноября, в России отмечается День работника налоговых органов — профессиональный праздник налоговых служащих, установленный указом президента в 2000 году.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов высказался о том, что правительство в ближайшие годы не планирует корректировать налоги в стране, в том числе в нефтегазовом секторе. По его словам, все базовые решения в этой сфере уже приняты и нужно несколько лет, чтобы посмотреть на то, как будут работать новации.