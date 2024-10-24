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15:45, 24 октября 2024Экономика

Минфин России пообещал не пересматривать налоги

Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии планов по корректировке налогов

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press / Globallookpress.com

В ближайшие годы правительство России не планирует корректировать налоги, в том числе в нефтегазовом секторе. Об этом при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, все базовые решения приняты весной этого года, для начала надо посмотреть на то, как сработают налоговые новации, как они повлияют на отрасли. На этот процесс нужно несколько лет, поэтому говорить о новых изменениях слишком рано.

Пакет законопроектов об изменении налоговой системы должен вступить в силу с 1 января 2025 года. В числе прочего он предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на доходы для физических лиц (НДФЛ).

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что ведомство обсуждает изменение расчета котировки отечественной нефти марки Urals, что необходимо для вычисления размера налоговых сборов. По его словам, готового решения пока нет, но основным требованием остается сохранение, как минимум, доходов бюджета.

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      Платон Щукин
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