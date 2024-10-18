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18:10, 18 октября 2024Экономика

В России собрались изменить расчет котировок нефти для налогов

Сазанов: Минфин России обсуждает изменение расчета котировки Urals для налогов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Минфин России обсуждает изменение расчета котировки отечественной нефти марки Urals для налогов, ждет соответствующих предложений от Минэнерго. Об этом со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, пока будет применяться котировка «Urals FOB плюс два доллара за баррель», включающая расчетную стоимость транспортировки нефти из российских до европейских портов, куда она сейчас не направляется из-за санкций.

В материале отмечается, что изменения, которые собираются осуществить в сфере этих расчетов, связаны в том числе с тем, что нефтяные компании считают их искусственными, поскольку рынки для российской нефти изменились.

«Пока мы обсуждаем, главное, чтобы был нулевой эффект для доходов бюджета, пока решения нет», — резюмировал Сазанов.

Средняя цена Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, год к году снизилась в августе на 4,7 процента — с 73,73 до 70,27 доллара за баррель, а в сентябре ее падение ускорилось до 23,6 процента при стоимости барреля 63,57 доллара (в сентябре 2023-го — 83,18 доллара).

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      Дмитрий Воронин
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