В России заочно осудили подельника киллера из Латвии

В Красноярске суд заочно приговорил к 9 годам подельника киллера из Латвии

В Красноярске суд заочно приговорил подельника киллера из Латвии к 9 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Он признан виновным по части 1 статьи 30, части 3 статьи 33 и части 2 статьи 105 («Организация подготовки к убийству») УК РФ.

По данным следствия, в 2010 году жительница Красноярска обратилась к знакомому с просьбой расправиться с ее мужем из-за подозрения в измене. Этот товарищ связался с другом детства, который проживает в Латвии, чтобы тот нашел киллера. Друг договорился со своим знакомым, который имел криминальное прошлое и за 10 тысяч евро согласился выполнить задание. Ему передали задаток, сведения о человеке, парик для конспирации и оружие с глушителем. После этого исполнитель дважды приезжал в город, чтобы все спланировать и выбрать место для нападения.

Его план пресекли сотрудники ФСБ, дальше он под их контролем инсценировал расправу и сообщил заказчице о выполнении задания. Она передала киллеру оставшуюся часть суммы. Заказчица, ее знакомый и исполнитель были осуждены. Женщина и киллер получили по 5,5 года заключения, знакомый заказчицы 4,5 года. Их подельник был объявлен в международный розыск, в связи с отказом Латвийской Республики в оказании помощи, дело было рассмотрено без присутствия подсудимого.

Суд приговорил его заочно к 9 годам колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что россиянина задержали за совершенную 25 лет назад расправу над пенсионеркой.