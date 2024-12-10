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07:27, 10 декабря 2024Россия

В российском городе катавшейся с горки девочке оторвало мизинец

В Твери девочке оторвало палец, когда она каталась на детской горке на площадке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Твери девочке оторвало мизинец, когда она каталась на детской горке на площадке. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Тверской области в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что при спуске с горки мизинец правой руки ребенка попал в щель, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца», — говорится в сообщении ведомства.

По его информации, девочку госпитализировали. На место происшествия выехали следователи — они осмотрели горку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Москве дворник скатился с крутой горки на картонке и не выжил. На видео попал момент спуска мужчины. 30-летний дворник решил прокатиться получил несовместимые с жизнью травмы, когда ударился головой о конструкцию набережной реки Сосенки и Хованского пруда.

ЖЗЛ
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