В российском городе катавшейся с горки девочке оторвало мизинец

В Твери девочке оторвало палец, когда она каталась на детской горке на площадке

В Твери девочке оторвало мизинец, когда она каталась на детской горке на площадке. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Тверской области в Telegram-канале.

«Предварительно установлено, что при спуске с горки мизинец правой руки ребенка попал в щель, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца», — говорится в сообщении ведомства.

По его информации, девочку госпитализировали. На место происшествия выехали следователи — они осмотрели горку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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