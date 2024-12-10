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17:11, 10 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина сжег дом с женой ради нового жилья

В Уфе мужчина сжег дом с женой, чтобы получить новое жилье
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК России по Республике Башкортостан

В Уфе мужчина сжег дом с женой ради нового жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

По данным следствия, в январе 2023 года в селе Федоровка мужчина распивал спиртные напитки со своей женой и решил поджечь свой дом, чтобы стать нуждающимся и получить новое жилье от администрации города. Он облил алкоголем старую одежду и поджег. При этом обвиняемый знал, что его жена находится в беспомощном состоянии из-за хронического заболевания опорно-двигательного аппарата. Она хромала и передвигалась с трудом на небольшие расстояния с помощью трости. Злоумышленник не предупредил ее о своем плане. Пожар быстро разгорелся, и женщина не успела покинуть дом.

Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ. Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили подельника киллера из Латвии.

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