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17:35, 10 декабря 2024Наука и техника

В США назвали единственный способ перехватить «Орешник»

TNI: «Орешник» может перехватить лишь американский комплекс THAAD
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» можно перехватить только при помощи комплекса противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Единственное оружие США для перехвата «Орешника» назвал обозреватель The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Он отметил, что THAAD остается единственной американской системой, которая способна перехватывать гиперзвуковые цели. «Конечно, Соединенные Штаты и их союзники располагают лишь горсткой этих важных систем, и из-за многочисленных оборонных обязательств Америки и неразберихи в оборонно-промышленной базе мало шансов на то, что THAAD когда-либо будет испытан против российского гиперзвукового оружия», — пишет Вайхерт.

При этом автор подчеркнул, что THAAD «не гарантирует» перехват новой ракеты.

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Батарея американского комплекса THAAD состоит из шести самоходных пусковых установок, которые несут по восемь противоракет, радара и оборудования для управления огнем и связи. Система позволяет перехватывать цели не только в верхних слоях атмосферы, но и за ее пределами.

В конце ноября президент России Владимир Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Также он отметил, что уже изготовлено несколько готовых к применению изделий.

Вот это да!
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