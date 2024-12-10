В СВР уличили Запад в готовности пойти на крайние меры для сохранения доминирования

Директор СВР Нарышкин: Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования

Страны Запада готовы пройти на крайние меры для сохранения своего доминирования. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик».

«Конечно, противник, как говорилось в одном замечательном советском фильме, "не хочет уступать небо", то есть отказывается признавать, что эпоха его безраздельного доминирования окончилась», — отметил он.

Нарышкин допустил, что Запад может попытаться развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии.

Директор СВР Нарышкин также заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции (СВО). Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя терпят поражения и находятся на грани краха.