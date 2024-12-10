В ВСУ объяснили причину превосходства российского военпрома

Офицер ВСУ объяснил, как Россия опередила Украину в производстве оружия

На Украине возникли значительные проблемы с масштабированием производства передовых образцов оружия и техники из-за бюрократии, в то время как в России эти процессы работают лучше. Об этом заявил экс-командир снайперов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин с позывным «Дед» в эфире Вечір.LIVE.

По его словам, на Украине хватает гениальных инженеров в разных направлениях, которые могут создавать высококачественное оружие. Однако производству мешает бюрократия и сложности масштабирования. Он добавил, что создать турель или дрон легко, но для их постоянного производства нужны определенные условия и помощь государства. Он заключил, что ведение рееста производителей и их кодификация занимают очень много времени.

«Я должен признать, к сожалению, и, возможно, собратья, которые это услышат согласятся или нет, что иногда россияне действуют быстрее в изменении своих технических возможностей и внедрении. Нам надо идти на опережение. И они очень быстро вводят массово очень много вещей», — заключил военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал поставки оружия приоритетом для вооруженных сил республики. Он добавил, что необходимо сохранить как можно больше жизней, а не «оружие на складах».