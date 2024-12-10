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04:47, 10 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский назвал приоритет для ВСУ

Зеленский назвал приоритетом ВСУ оружие, а не снижение призывного возраста
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал поставки оружия приоритетом для вооруженных сил страны. Об этом он написал в соцсети X.

Глава государства подчеркнул, что главной задачей является обеспечение бригад необходимой техникой, а не снижение возраста мобилизации. «Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат», — заявил он.

По словам Зеленского, необходимо сохранить как можно больше жизней, а не «оружие на складах».

Ранее президент Украины опроверг возможное снижение призывного возраста в стране. Он сообщил, что вместо этого власти предложат контракты с ВСУ с мотивационным пакетом гражданам, не достигшим 25-летия.

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