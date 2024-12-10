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14:56, 10 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на недооценившие Россию украинские спецслужбы

Полковник ВСУ Селезнев: украинские спецслужбы недооценили Россию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владислав Селезнев

Владислав Селезнев. Кадр: FREEДOM. LIVE / YouTube

Украинские спецслужбы и военные аналитики недооценили потенциал России. Об этом заявил бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Владислав Селезнев в эфире телеканала «НТА»

Он рассказал, что командование украинской армии ожидали, что к началу октября наступательный потенциал российских войск будет выхолощен, однако этого не произошло. Военный также подчеркнул, что на Украине также ошибались в оценке возможностей России по производству вооружения и беспилотников.

«Некоторые военные эксперты заявляли, что Российская Федерация никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц — оказалось, что противник способен производить и две, и даже больше двух тысяч дронов», — подчеркнул он.

Ранее экс-командир снайперов ВСУ с позывным Дед заявил, что на Украине возникли значительные проблемы с масштабированием производства передовых образцов оружия и техники из-за бюрократии. По его словам, в России эти процессы работают лучше.

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