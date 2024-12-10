В ВСУ заявили о вероятном охвате Покровска с фланга

Офицер ВСУ Алекс: ВС России могут охватить Покровск после взятия Шевченко

Вооруженные силы (ВС) России могут охватить Красноармейск (украинское название города – Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) после взятия села Шевченко к юго-западу от города. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«С учетом рельефа это движение возможно севернее или северо-западнее Шевченко», – отметил украинский офицер.

Алекс заявил о вероятном охвате Покровска с фланга ВС России в случае прорыва в направлении трассы Павлоград – Покровск. Он также указал на сокращение числа боестолкновений из-за плохих погодных условий.

Ранее ВСУ оставили позиции в селе Шевченко к юго-западу от Покровска из-за нехватки сил. Как отмечается, через данный населенный пункт снабжались украинские подразделения в Курахово, Угледаре и Марьинке.