Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:13, 10 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о вероятном охвате Покровска с фланга

Офицер ВСУ Алекс: ВС России могут охватить Покровск после взятия Шевченко
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут охватить Красноармейск (украинское название города – Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР) после взятия села Шевченко к юго-западу от города. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«С учетом рельефа это движение возможно севернее или северо-западнее Шевченко», – отметил украинский офицер.

Алекс заявил о вероятном охвате Покровска с фланга ВС России в случае прорыва в направлении трассы Павлоград – Покровск. Он также указал на сокращение числа боестолкновений из-за плохих погодных условий.

Ранее ВСУ оставили позиции в селе Шевченко к юго-западу от Покровска из-за нехватки сил. Как отмечается, через данный населенный пункт снабжались украинские подразделения в Курахово, Угледаре и Марьинке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Россияне рассказали о несбыточных мечтах при выборе квартиры

      Xiaomi анонсировала электрокроссовер

      Россиянам рассказали о мошенничестве с записью голоса начальства

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше