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13:44, 10 декабря 2024Ценности

Ведущая «Дома-2» оценила свой стиль словами «никогда не одевалась модно»

47-летняя ведущая Ольга Орлова заявила, что никогда не одевалась модно
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова оценила свой стиль словами «никогда не одевалась модно». Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3,9 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость ответила на вопрос одного из подписчиков, почему она стала одеваться так, будто намного старше своей коллеги — телеведущей Ксении Бородиной. Орлова пояснила, что всегда обладала собственным вкусом.

«Во-первых, я намного старше Ксюши (шесть лет). Во-вторых, у меня свой стиль и манера одежды — я всегда носила классику, даже в 20 лет. Я никогда не одевалась модно», — заявила автор поста.

Ранее в декабре Ольга Орлова показала фигуру в бикини и призналась в наборе веса.

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