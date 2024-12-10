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06:36, 10 декабря 2024Силовые структуры

Верховный суд вернул жалобу на приговор Златоустовскому маньяку

Верховный суд России не рассмотрел жалобу Мозглякова на пожизненный срок
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress

Верховный суд Российской Федерации вернул жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух девочек в городе Златоуст Челябинской области. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

«Возвращено без рассмотрения», — говорится в сообщении.

В 2008 году Златоустовский маньяк был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Мозгляков дал признательные показания в совершенном преступлении. Помимо этого, его причастность к преступлению подтвердили результаты экспертизы.

Ранее стало известно, что серийный маньяк-националист Артур Рыно похитил четырехлетнюю дочь. Пропажу дочери бывшая жена Рыно обнаружила, когда приехала забирать ребенка из детского сада.

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