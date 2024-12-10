Верховный суд вернул жалобу на приговор Златоустовскому маньяку

Верховный суд России не рассмотрел жалобу Мозглякова на пожизненный срок

Верховный суд Российской Федерации вернул жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осужденному за убийство двух девочек в городе Златоуст Челябинской области. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

«Возвращено без рассмотрения», — говорится в сообщении.

В 2008 году Златоустовский маньяк был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Мозгляков дал признательные показания в совершенном преступлении. Помимо этого, его причастность к преступлению подтвердили результаты экспертизы.

Ранее стало известно, что серийный маньяк-националист Артур Рыно похитил четырехлетнюю дочь. Пропажу дочери бывшая жена Рыно обнаружила, когда приехала забирать ребенка из детского сада.