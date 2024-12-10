Вероятность таяния выпавшего в Москве снега оценили

Синоптик Шувалов: выпавший в Москве снег не растает к Новому году

Снег, который выпал в Москве и Подмосковье за последние три дня, не растает к Новому году и задержится надолго. Вероятность исчезновения снежного покрова оценил синоптик Александр Шувалов в разговоре с телеканалом «360».

По словам специалиста, снегопадов в столичном регионе в ближайшие дни не будет. «Сильных снегопадов, подобных тому, что мы наблюдали вчера, позавчера, таких снегопадов не ожидается. (Природе) нужно накопить силы и энергию», — отметил Шувалов. Между тем небольших осадков стоит ждать в четверг, 12 декабря, добавил он. «В четверг небольшой снег, и после прохождения холодного пункта смена ветра с восточных направлений на северо-западный, и начало понижения температуры. Вот уже в пятницу минус шесть-восемь градусов, а в выходные похолодание до 10-градусного значения: минус 10-12 градусов», — подытожил синоптик.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец предупредил о том, что в Москве в ночь на субботу, 14 декабря, ударят 10-градусные январские морозы.