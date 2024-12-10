Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 10 декабря 2024Экономика

Вероятность таяния выпавшего в Москве снега оценили

Синоптик Шувалов: выпавший в Москве снег не растает к Новому году
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Снег, который выпал в Москве и Подмосковье за последние три дня, не растает к Новому году и задержится надолго. Вероятность исчезновения снежного покрова оценил синоптик Александр Шувалов в разговоре с телеканалом «360».

По словам специалиста, снегопадов в столичном регионе в ближайшие дни не будет. «Сильных снегопадов, подобных тому, что мы наблюдали вчера, позавчера, таких снегопадов не ожидается. (Природе) нужно накопить силы и энергию», — отметил Шувалов. Между тем небольших осадков стоит ждать в четверг, 12 декабря, добавил он. «В четверг небольшой снег, и после прохождения холодного пункта смена ветра с восточных направлений на северо-западный, и начало понижения температуры. Вот уже в пятницу минус шесть-восемь градусов, а в выходные похолодание до 10-градусного значения: минус 10-12 градусов», — подытожил синоптик.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец предупредил о том, что в Москве в ночь на субботу, 14 декабря, ударят 10-градусные январские морозы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Возможно, французские солдаты поедут на Украину». О чем Зеленский просил Трампа и Макрона на встрече в Париже?

      Mercedes изобрела заряжающую электрокары краску

      Тренер назвал ускоряющие старение тела фитнес-привычки

      Франция начала вывод войск из одной страны

      На Украине назвали долю верящих в «план победы» Зеленского

      Опасения нехватки одного из сортов кофе привели к его рекордному подорожанию

      В России предложили создать центры обучения детей мигрантов русскому языку

      В Пентагоне оценили влияние «Орешника» на ход конфликта на Украине

      В России предложили ввести новую оценку знаний выпускников школ

      Израиль уничтожил все сирийские военные корабли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше