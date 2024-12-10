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16:31, 10 декабря 2024Экономика

Владельцы дач в российском регионе пожаловались на затопление

Владельцы дач в Новосибирске пожаловались на затопление фундаментов
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Владельцы дач в Новосибирске пожаловались на затапливаемые фундаменты, сообщает Telegram-канал Mash Sibria.

На залив жалуются собственники земли в садовом некоммерческом товариществе «Метростроитель». По их словам, вода не замерзает даже в холода.

Известно, что владельцы жилья обратились к властям, но там посоветовали устроить общее собрание и заключить договор с организацией, которая проводит гидрологические изыскания.

Ранее в подмосковном Чехове несколько жилых дворов затопило кипятком. Магистральную трубу центрального отопления прорвало на улице Московской. Последствия рабочие ликвидировали, при этом горожане остались без тепла на неопределенный срок. На регулярные затопления в этом городе также жаловались жители многоквартирных домов по улице Полиграфистов, коммунальные аварии наблюдались и в жилом доме на улице Мира.

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