Несколько дворов в подмосковном городе залило кипятком

В Чехове кипятком залило дома, где больше года жаловались на фекальные потопы

В подмосковном Чехове несколько жилых дворов затопило кипятком. Дома уже давно страдали от коммунальных аварий, напоминает местный портал «Лопасня».

Магистральную трубу центрального отопления прорвало на улице Московкой, из-за чего затопило несколько домов. Последствия затопления рабочие уже ликвидировали, но горожане остаются без тепла на неопределенный срок. Подача ресурса, как сообщают в коммунальных службах, «ограничена без снижения теплоносителя от котельной».

Вдобавок стало известно, что из обслуживания управляющей компании, ответственной за эти постройки, выводят более двух сотен многоквартирных домов в городе и окрестных селах. Здания, согласно распоряжению городской администрации, передадут под управление другой муниципальной организации. Однако, как поясняют юристы, расторгать договор с УК нельзя без согласия жильцов. Решение должно приниматься в рамках общего собрания собственников, а новая УК — избираться по результатам открытого конкурса.

Проблемы с водоотведением наблюдаются во многих зданиях города Чехов. На регулярные затопления жалуются многоквартирные дома по улицам Московской и Полиграфистов, коммунальные аварии участились и в жилом доме по улице Мира. Фекальные потопы не позволили вовремя начать отопительный сезон в городе. К середине октября многоэтажка по улице Лопасненской все еще оставалась без тепла, а в середине ноября из-за засора в канализационных сетях нечистотами затопило два десятка домов. Теперь же собственники затопленных домов сетуют на засилье крыс и комаров.