Дома жителей Подмосковья после фекальных потопов оккупировали крысы

В подмосковном Чехове подтопленные нечистотами дома заполонили крысы

Дома в подмосковном Чехове оккупировали крысы. Нашествие вредителей произошло после многомесячных фекальных потопов, передает местный портал «Лопасня».

От вечных затоплений страдают многоквартирные дома по улицам Московской и Полиграфистов. Износ канализационных сетей привел к заливам в подвалах. Вдобавок в некоторых зданиях в негодность пришло и отопление, в результате чего сточные воды, затапливающие помещения, смешались с кипятком. От сырости в домах завелись комары, причем столько, что они вылетают наружу в декабрьский холод.

Коммунальные аварии участились и в доме по улице Мира. Из-за прорыва трубы подвалы затопило в нескольких подъездах, и постройку заполонили грызуны. Жильцы признаются, что боятся покидать квартиры, видя огромных крыс на лестничных площадках. «Мы уже устали бороться с крысами, они кидаются на людей», — сетуют соседи.

На жалобы в коммунальные службы и управляющую компанию отвечают отписками. Собственники обратились в администрацию городского округа.

Проблемы с водоотведением наблюдаются во многих зданиях Чехова. Канализационные потопы не позволили вовремя начать отопительный сезон в городе. К середине октября многоэтажка по улице Лопасненской оставалась без тепла, а в середине ноября из-за засора в канализационных сетях нечистотами затопило два десятка домов.