Внутри пещерного жемчуга обнаружили артефакты

Archaeometry: внутри пещерного жемчуга в Южном Леванте обнаружили артефакты

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета обнаружили крупнейшее в Южном Леванте месторождение пещерного жемчуга, при этом некоторые жемчужины содержат археологические артефакты, став первыми в мире спелеотемами, включающими созданные человеком предметы. Результаты работы опубликованы в журнале Archaeometry.

Пещерный жемчуг — это редкий вид спелеотем (натечных отложений), напоминающий жемчуг. Он формируется вокруг центральных ядер, таких как песчинки, которые постепенно покрываются минеральными слоями. Обычно размеры этих образований варьируются от долей миллиметра до 30 сантиметров. Для их формирования необходимы насыщенная минералами вода, ровная поверхность, движение жидкости и изменение химического состава окружающей среды.

Для изучения жемчуга использовались методы картографии и анализа находок в туннеле источника Джовайза, одном из древнейших искусственных водных сооружений в регионе. Этот туннель состоит из нескольких секций: первой, построенной из тесаного камня, и второй, высеченной в скальном основании, где и были обнаружены редкие образования. Исследование включало детальное изучение структуры жемчуга и включенных артефактов.

В ходе работы ученые обнаружили 50 пещерных жемчужин, из которых 14 содержали фрагменты керамики, а две — древнюю штукатурку. Большинство фрагментов датируются эллинистическим, римским и византийским периодами, за исключением некоторых, относящихся к более ранним эпохам, таким как средний бронзовый век. Особенно примечательны куски керамики с покрытием, богатые кобальтом, которые производились на Кипре и в Эфесе в эллинистический период.

Анализ остатков показал, что туннель изначально был построен в раннем железном веке. Позже он неоднократно реконструировался и использовался вплоть до византийского периода. Находки керамики и штукатурки подтверждают активное использование объекта в эллинистический период, когда, предположительно, и началось формирование пещерного жемчуга.