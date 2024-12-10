Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 10 декабря 2024Наука и техника

Внутри пещерного жемчуга обнаружили артефакты

Archaeometry: внутри пещерного жемчуга в Южном Леванте обнаружили артефакты
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: phys.org

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета обнаружили крупнейшее в Южном Леванте месторождение пещерного жемчуга, при этом некоторые жемчужины содержат археологические артефакты, став первыми в мире спелеотемами, включающими созданные человеком предметы. Результаты работы опубликованы в журнале Archaeometry.

Пещерный жемчуг — это редкий вид спелеотем (натечных отложений), напоминающий жемчуг. Он формируется вокруг центральных ядер, таких как песчинки, которые постепенно покрываются минеральными слоями. Обычно размеры этих образований варьируются от долей миллиметра до 30 сантиметров. Для их формирования необходимы насыщенная минералами вода, ровная поверхность, движение жидкости и изменение химического состава окружающей среды.

Для изучения жемчуга использовались методы картографии и анализа находок в туннеле источника Джовайза, одном из древнейших искусственных водных сооружений в регионе. Этот туннель состоит из нескольких секций: первой, построенной из тесаного камня, и второй, высеченной в скальном основании, где и были обнаружены редкие образования. Исследование включало детальное изучение структуры жемчуга и включенных артефактов.

В ходе работы ученые обнаружили 50 пещерных жемчужин, из которых 14 содержали фрагменты керамики, а две — древнюю штукатурку. Большинство фрагментов датируются эллинистическим, римским и византийским периодами, за исключением некоторых, относящихся к более ранним эпохам, таким как средний бронзовый век. Особенно примечательны куски керамики с покрытием, богатые кобальтом, которые производились на Кипре и в Эфесе в эллинистический период.

Анализ остатков показал, что туннель изначально был построен в раннем железном веке. Позже он неоднократно реконструировался и использовался вплоть до византийского периода. Находки керамики и штукатурки подтверждают активное использование объекта в эллинистический период, когда, предположительно, и началось формирование пещерного жемчуга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Прекратите играть в эти игры». В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

      Комбат ВСУ обвинил командование в продвижении российских военных под Покровском

      Лукашенко отверг идею отправки белорусов на войну

      Россиян предупредили об аннуляциях шенгенов на границе Германии в одном случае

      Названа цель ввода войск Израиля в Сирию

      Путин высказался о расширении применения суда присяжных с учетом ситуации в стране

      В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

      Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

      Памела Андерсон кардинально сменила имидж после отказа от макияжа

      Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше