Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:04, 10 декабря 2024Мир

Во Франции остались недовольны реконструкцией Нотр-Дама

Французские НКО выразили недовольство из-за покрытия крыши Нотр-Дама свинцом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

Французские некоммерческие организации (НКО) выразили недовольство реконструкцией Нотр-Дама из-за использования 460 тонн канцерогенного свинца для покрытия крыши и шпилей собора. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам генерального секретаря парижского подразделения профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» Бенуа Мартена, французы имеют право знать о том, что частицы свинца могут представлять опасность для здоровья. Он назвал использование этого материала при реконструкции «опасным и безответственным выбором».

«Верховный Совет здравоохранения высказался против использования свинца для покрытия крыши Нотр-Дама, также против этого высказался городской Совет парижских депутатов, но, несмотря на это, работы продолжились. Собор был отстроен идентичным, в то время как были доступны альтернативные материалы, например, цинк», — отметил генсек.

Ранее президенту Франции Эммануэлю Макрону показали отреставрированный после пожара Нотр-Дам. Собор Парижской Богоматери включен в список мировых исторических памятников и является одним из символов Парижа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курьеры обогнали айтишников по росту зарплат. К Новому году компании будут готовы платить доставщикам сотни тысяч рублей

      Во Франции остались недовольны реконструкцией Нотр-Дама

      Крокодил растерзал женщину на глазах у ее коллеги

      Не состоящие в отношениях люди перечислили главные бонусы одиночества

      Американский сенатор обратился к властям со срочным требованием по Сирии

      Зеленский назвал приоритет для ВСУ

      На Западе заявили о беспокойстве из-за свержения Асада

      Россиянин побывал в Японии и раскрыл истинное отношение местных к русским

      Премьер Канады пообещал ответить Трампу в случае введения пошлин

      В ДНР рассказали о попавших в рабство российских пленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше