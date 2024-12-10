Возможность возникновения нового очага терроризма в Сирии оценили

Юнбяо: в Сирии может возникнуть новый очаг международного терроризма

Существует вероятность того, что в Сирии возникнет новый очаг международного терроризма. Данную возможность оценил директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета Чжу Юнбяо, его слова приводит ТАСС.

«Что касается последствий, я думаю, прежде всего следует обратить внимание на то, не приведет ли ситуация в Сирии к созданию еще одного очага экстремизма и терроризма. Второе — не вызовет ли ситуация в Сирии ряд цепных реакций», — высказался китайский эксперт.

Как утверждает Юнбяо, то, что режим президента Башара Асада смог продержаться до настоящего момента, «на самом деле, было обеспечить непросто». При этом собеседник ТАСС назвал его уход не слишком удивительным результатом, поскольку Асаду «приходилось со всех сторон сталкиваться с постоянными и серьезными конфликтами».

8 декабря Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул государство. Сообщается, что он «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта», а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».