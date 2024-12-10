Разведчики-нелегалы РФ Дульцевы тайно приезжали на родину во время ЧМ-2018

Вернувшиеся в Россию в рамках обмена Артем и Анна Дульцевы, семейная пара разведчиков-нелегалов, рассказали, что приезжали в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Ради этого они тогда изображали болельщиков сборной Аргентины. При этом им удалось посетить матч сборной в родном для Анны Нижнем Новгороде и даже встретиться с ее родителями.

Разведчики писали родителям письма

Дульцевы рассказали, что за десять лет пребывания за рубежом им удалось переслать своим родителям в Россию не более трех-четырех писем. А приезды в страну, как рассказал Артем, «было очень непросто организовать, сами понимаете».

В 2018 году они воспользовались проведением чемпионата мира по футболу и приехали с детьми как иностранцы. «Посетили пару матчей, в том числе в родном для Ани Нижнем Новгороде, где смотрели игру Аргентина — Хорватия. Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие…» — признался Артем. Он вспомнил, что дочь София даже сильно расстроилась крупному поражению Аргентины (0:3) и плакала.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В той же поездке супругам удалось организовать встречу с родными. Обе семьи приехали на дачу родителей Анны. «Дети, конечно, ничего не поняли: что мы на даче, что перед ними их бабушки и дедушки. Они были еще слишком маленькими и не задавали вопросов», — рассказала Дульцева.

Разведчики указали, что расценили ту поездку для детей как помощь в будущей адаптации после возвращения.

Разведчики рассказали, что теперь общаются с детьми на двух языках

Дульцевы также рассказали, что с момента возвращения в РФ объехали всех родственников, отдохнули в Сочи, побывали в Санкт-Петербурге. По их словам, адаптация детей, которые ранее не говорили по-русски, подходит к концу, и они «очень счастливы в России», узнав, что у них большая семья. София и Даниил уже ходят в школу, с большим интересом учат русский, ежедневно занимаясь по ускоренной программе.

Фото: Михаил Воскресенский / Pool / ТАСС

Дети уже начали читать книги на русском языке, хотя дома родители по-прежнему общаются с ними на испанском. «Пока получается вперемешку. Особенно если нужно сказать что-то быстро — тогда испанский, а когда есть время на разъяснения — конечно, на русском», — добавила Анна.

Она также призналась, что дома семья еще разговаривает о пребывании за рубежом, аресте и тюрьме в Словении. «Дети продолжают задавать вопросы, в том числе о нас и о нашей профессии. Мы честно на все отвечаем, открыто говорим им обо всем. И, знаете, дети это приняли, приняли, что их родители — разведчики, и теперь даже рады, что они русские, и гордятся этим», — рассказала Дульцева.