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08:36, 10 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные продвинулись на юго-западе покровского направления

ВС России продвинулись на юго-западе от Покровска у села Шевченко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России продвинулись на юго-западе покровского направления в районе села Шевченко и Песчаного. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Фронт движется в направлении Песчаного и в самом Шевченко. Очень активно движется», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские военные расширили зону контроля на юго-западе направления. Украинская армия же несет большие потери.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил об ослаблении Вооруженных сил Украины у Купянска. По его словам, российские военные наносили удары по украинской армии в населенных пунктах Песчаное, Надия, Лозовая, Глушковка, Двуречная, Купянск, Копанки, Загрызово и Зеленый Гай.

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