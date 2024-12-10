Треть автоперевозчиков России предупредили о грядущем банкротстве

«Известия»: около 30 % грузовых автоперевозчиков могут обанкротиться в 2025 году

Около 30 процентов российских грузовых автоперевозчиков в следующем году могут обанкротиться, а текущий год многие из них заканчивают с убытками. О мрачных перспективах отрасли в комментарии «Известиям» предупредил член ассоциации «АвтоГрузЭкс», президент «Итеко» Евгений Бабаев.

По его словам, у крупных участников рынка рентабельность составит минус 17 процентов. В такую ситуацию компании попали из-за резкого роста издержек, который составляет уже 11 процентов. К ним привели рекордное повышение ключевой ставки Центробанка, ослабление рубля, увеличение на этом фоне кредитных и лизинговых платежей.

При этом спрос на перевозки падает, а тарифы, как следствие, снижаются в пределах 12 процентов. В подобных условиях, указал эксперт, устойчиво выживать может только серый бизнес, избегающий существенных расходов на налоги и страховые взносы при выдаче зарплат.

Бабаев заметил, что нелегальные перевозчики также имеют возможность пренебрегать безопасностью рейсов. Речь идет о явно заниженных сроках доставки, уложиться в которые можно только в случае нарушений режима труда и отдыха. Например, массовыми стали экспресс-рейсы, где водители поочередно управляют автомобилем в течение 12 часов. Для подобных схем крупный бизнес часто переводит сотрудников в статус самозанятых.

Как отметил эксперт, уход в тень для многих предприятий станет единственной возможностью выжить в следующем году, поэтому часть игроков решится на такой шаг.

В совместном исследовании «АвтоГрузЭкс», Ассоциации добросовестных налогоплательщиков «РАДО», ПЭК, DIZI Group и Dentro говорится, что серый сегмент рынка автоперевозок уже достиг 65-70 процентов.

Выживание добросовестного бизнеса текущих условиях становится все сложнее, потому что убытки приходится нести за каждый перевезенный груз, указал коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев. Президент «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов согласен с тем, что большинству работающих в рамках действующего законодательства игроков рынка вскоре придется уйти в тень или обанкротиться, если ситуация не изменится.

Ранее замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян назвал искусственным наблюдающийся рост грузоперевозок автотранспортом. По его словам, из-за развития маркетплейсов одни и те же товары стали чаще перевозить между складами и точками выдачи, что приводит к увеличению рейсов, а не объемов перемещаемых товаров.