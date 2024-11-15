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11:47, 15 ноября 2024Экономика

Рост грузоперевозок в России назвали искусственным

Эксперт Васканян: грузоперевозки в России растут из-за развития маркетплейсов
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Рост грузоперевозок в России не связан с увеличением торгового оборота и является искусственным. Об этом заявил замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»)

По словам эксперта, современная модель потребления изменила характер покупок: их частота увеличилась, а средний объем товара за доставку уменьшился. Благодаря развитию интернет-торговли у людей исчезла необходимость планировать покупки на долгий срок, решать, когда и где купить конкретные товары, а также выделять на это время и бюджет.

«Маркетплейсы дают возможность оформить быструю доставку и при необходимости сразу вернуть то, что не подошло. Такой формат приводит к еще большему числу мелких перемещений товаров по цепочкам поставок. Небольшой заказ каждого клиента требует отдельной логистики, что и приводит к искусственному увеличению общего объема доставок. Одна и та же единица груза в теории может перемещаться туда и обратно. При этом нередко один заказ разбивается на множество мелких партий, которые везут разные курьеры», — пояснил Васканян.

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В случае онлайн-заказов грузовик с товарами доставляет их не одной массой в крупный магазин или на склад дистрибьютора, а развозит небольшие партии на меньшие расстояния конечным потребителями. В результате при транспортировке одной и той же массы груза машина совершает разное число рейсов. Поэтому рост грузоперевозок можно назвать искусственным.

«Логистические компании вынуждены адаптироваться к спросу на быструю и частую доставку. Они увеличивают количество рейсов и маршрутных точек, расширяют штат курьеров и закупают дополнительные транспортные средства, из-за чего расходы год к году повышаются минимум на 15 процентов. Стоимость доставки одной мелкой партии, которую раньше можно было включить в оптовые поставки, растет на фоне интенсивного развития маркетплейсов», — добавил эксперт.

По данным сервиса «Точка Маркетплейсы», динамика притока новых продавцов на площадки в январе-сентябре снизилась вдвое по отношению к 2023 году. За первые три квартала 2024 года количество селлеров на онлайн-площадках выросло на 17 процентов, уточняет издание. При этом в аналогичный период 2023 года прирост был на уровне 38 процентов. По словам аналитиков, речь не просто о ситуативном снижении, все происходящее — определенный тренд вследствие снижения динамики оборотов. В первые три квартала 2024-го выручка продавцов на онлайн-площадках выросла в среднем на 8,3 процента, что оказалось ниже уровня инфляции, которая в сентябре оказалась на уровне 8,6 процента.

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