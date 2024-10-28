Новые продавцы стали реже выходить на маркетплейсы

«Точка Маркетплейсы»: приток новых продавцов на маркетплейсы замедлился вдвое

Динамика притока новых продавцов на маркетплейсы в январе-сентябре снизилась вдвое по отношению к 2023 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков сервиса «Точка Маркетплейсы».

За первые три квартала 2024 года количество селлеров на онлайн-площадках выросло на 17 процентов, уточняет издание. При этом в аналогичный период 2023 года прирост был на уровне 38 процентов. По словам аналитиков, речь не просто о ситуативном снижении, все происходящее — определенный тренд.

У Wildberries приток продавцов в январе-сентябре составил 24,7 процента, у «Яндекс Маркета» — 26,6 процента, у Ozon — 3,2 процента. У AliExpress и «Магнит Маркета» динамика была отрицательной: на 29,8 и 6,4 процента год к году соответственно.

По словам аналитиков, новые игроки реже выходят на маркетплейсы вследствие снижения динамики оборотов. В первые три квартала 2024-го выручка продавцов на онлайн-площадках выросла в среднем на 8,3 процента, что оказалось ниже уровня инфляции, которая в сентябре оказалась на уровне 8,6 процента.

Ранее маркетплейсам захотели запретить правило молчаливого согласия. В Минэкономразвития подчеркнули, что любые изменения цены (включая скидки и акции) онлайн-площадка должна обсуждать с продавцом, выложившим товар на продажу. Свою инициативу ведомство в середине октября направило в правительство.

